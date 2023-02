VIDEO, Sole e cielo terso: ecco come s'è svegliata Braga

Clima mite e cielo limpidissimo: sono questi gli elementi che stanno connotando la città di Braga alla vigilia della sfida di domani tra lo Sporting Braga e la Fiorentina valida per i playoff di Conference League per accedere agli ottavi di finale del torneo. In attesa dell'arrivo dei viola (attesi nella cittadina portoghese nel tardo pomeriggio) ecco come si è risvegliata la città nel video realizzato dagli inviati di Firenzeviola.it e RadioFirenzeViola. Ricordiamo alle 19.30 (ora italiana) la conferenza stampa di Vincenzo Italiano e di un suo giocatore per presentare il match dell'Estadio Municipal:

