INDISCREZIONI DI FV BANDO PER IL FRANCHI, TANTE ISCRIZIONI PER PARTECIPARE. TRA I NOMI... La stagione riparte con il ritiro viola ma anche a livello di strutture a Firenze la tabella di marcia procede come previsto. Anzi, per quanto riguarda il Viola Park l'impresa di costruzione, superata la "paura" della sospensione dei lavori per il ricorso al... La stagione riparte con il ritiro viola ma anche a livello di strutture a Firenze la tabella di marcia procede come previsto. Anzi, per quanto riguarda il Viola Park l'impresa di costruzione, superata la "paura" della sospensione dei lavori per il ricorso al... NOTIZIE DI FV MOENA, DALL'ARRIVO AL BUS: È COMINCIATO IL RITIRO È ufficialmente cominciato il ritiro della Fiorentina a Moena. Oggi la squadra di Vincenzo Italiano è arrivata in terra trentina verso l'ora di pranzo, si è sistemata in albergo e poi con il nuovo autobus che ha suscitato non poco interesse si... È ufficialmente cominciato il ritiro della Fiorentina a Moena. Oggi la squadra di Vincenzo Italiano è arrivata in terra trentina verso l'ora di pranzo, si è sistemata in albergo e poi con il nuovo autobus che ha suscitato non poco interesse si... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 18 luglio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi