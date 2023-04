VIDEO FV, La Viola va in ritiro: ore calde pre-Coppa

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Come mostrano i video di Firenzeviola.it, la Fiorentina ha da pochi minuti lasciato il centro sportivo Astori per dirigersi in ritiro (in un hotel nei presso del CTF di Coverciano) dove i viola passeranno le ultime ore in vista della sfida delle ore 21 contro la Cremonese, valida per le semifinali di ritorno di Coppa Italia. Per la squadra di Italiano pranzo di gruppo nei prossimi minuti e poi, attorno alle 18.30, la riunione tecnica in cui verranno sciolti gli ultimi dubbi di formazione. Ecco le immagini di FV: