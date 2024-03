VIDEO FV, La famiglia di Barone ha lasciato l'ospedale

La famiglia di Joe Barone ha lasciato il San Raffaele a Milano in questi minuti. Sia la moglie, arrivata ieri in serata da Firenze, sia i figli arrivati stamattina dall'America non avevano abbandonato l'ospedale un solo istante. Come è normale in queste situazioni i familiari sono visibilmente scossi ed affranti e sono stati accompagnati al van da Maurizio Niccolini e Valentino Angeloni, rispettivamente scout e responsabile del settore giovanile gigliato. La famiglia dovrebbe poi tornare all'ospedale nelle prossime ore.