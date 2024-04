TANA-FRANCHI. GIÀ TROPPI SCIVOLONI: 28 PUNTI NON BASTANO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Mentre in città vanno a nozze i disfattismi post trauma di Coppa Italia con i pettegolezzi sul prossimo allenatore della Fiorentina, il campo si accinge a tornare in scena, con i viola che ospitano il Sassuolo nell’ultima gara di aprile. Si aprirà poi un maggio di rincorsa, in primis sulla Conference da assaltare, e poi verso quell’ottavo posto in campionato che dall’eliminazione di Bergamo assume ancora più importanza in chiave europea. Per azzannare il Napoli - attualmente ottavo - si parte dal Sassuolo, vittima da sacrificare domani al Franchi.

Quando il Franchi è un fortino

Proprio nella sua tana, la Fiorentina ha spesso costruito campionati d'alta classifica, sostenendo col rendimento interno anche qualche pasticcio di troppo commesso fuori Firenze. Successe, tanto per non andare troppo indietro nel tempo, il primo anno di Italiano, quando con 41 punti - secondo miglior rendimento casalingo del campionato - i viola si spinsero sorprendentemente al settimo posto finale. L’anno scorso fu da meno, visti i 33 punti racimolati a Campo di Marte, che comunque targarono un’annata chiusa all’ottavo posto finale, quel piazzamento a cui si sta tentando di aggrappare la squadra di Italiano.

Troppi errori. Niente più jolly

La stagione corrente invece ha portato in dote alla Fiorentina “solo” 28 punti in casa, con tanto di recriminazioni che non riguardano solo i match con le big (se viene in mente il pari con la Roma, altrettanto si può dire per i pareggi con Udinese, Lecce, Genoa o il ko con l’Empoli). Con tre gare ancora a disposizione, la prospettiva più rosea vede la Fiorentina chiudere con un ruolino di marcia interno di 37 punti finali, un buon ritmo per ambire alle caselle di media-alta classifica. Si inizia però dal Sassuolo, assetato di salvezza e già giustiziere della Fiorentina nella prima gara del 2024. Domenica Italiano riproporrà un undici intriso di rotazioni, come accaduto a Salerno, dove i viola rischiarono di incappare in una sbiadito pareggio contro l’ultima in classifica. Che non si ripeta - se non per la vittoria finale - domani col Sassuolo, lo sprint per l'ottavo posto passa eccome dai neroverdi.