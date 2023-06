VIDEO FV, Fabbri: "Sogno Berardi a Firenze"

Fonte: dai nostri inviati Andrea Giannattasio e Pietro Lazzerini

Leonardo Fabbri, lanciatore del peso e Magnifico Messere per la finale di calcio storico di questa sera, ha parlato ai microfoni di FirenzeViola: "È un' emozione pazzesca, sono al settimo cielo. Sono grato a Nardella per questo ruolo e a mio babbo e mia mamma per avermi fatto fiorentino".

Il suo rapporto con il calcio storico qual è?

"Sono rimasto affascinato che loro hanno la voglia di competere solo per orgoglio. Non ho visto tante partite dal vivo ma in televisione le guardo sempre. L'anno scorso è stata una bellissima finale, speriamo anche quest'anno sia così".

Molti la vedono bene sul sabbione a giocare.

"Non l'ho messo in conto per il futuro però vedremo".

Come sta vedendo gli italiani agli Europei a squadre?

"Li vedo molto bene. Secondo me domani si assisterà a qualcosa di importante. Mi dispiace non essere lì ma faccio un grosso in bocca al lupo".

Ceccarelli ieri ha vinto i 100 metri. Che ne pensa?

"È un talento, adesso è anche una certezza. Ha fatto un tempo ottimo in una pista non facile"

Quali sono i suoi prossimi impegni?

"Voglio partecipare a più date possibili alla Diamond League e poi i mondiali ad agosto che è l'evento clou dell'anno. Il prossimo anno voglio fare bene perché a Tokyo non sono andato per 10 centimetri".

Un suo parere sulla stagione della Fiorentina?

"Dispiace per le due finali ma sono molto contento. Quando giochi così bene non puoi recriminare nulla, gli episodi hanno condizionato le due gare. Abbiamo fatto una seconda parte di stagione bellissima e sono molto contento".

Che pensa delle voci di mercato riguardanti i possibili acquisti della Fiorentina?

"Fanno bene a fare nomi importanti, serve alla piazza sentire certi nomi. Stanno ovviamente aspettando la sentenza della Juve perché in base se andiamo in Conference o no faranno due mercati diversi".

Lei ha un rapporto particolare con Commisso.

"È una persona squisita, mi segue sempre, appena l'ho mi ha da subito trattato come un figlio. Ho saputo che anche lui ha fatto il Magnifico Messere e sono emozionato all'idea di avere qualcosa in comune con lui".

Sogno calciomercato?

"A me Berardi piace particolarmente".