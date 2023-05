VIAREGGIO, Toni vince il torneo di Padel e festeggia

Fonte: dall'inviata Luciana Magistrato

Luca Toni ha vinto il torneo Pro-Am Insuperabili in coppia con il professionista Cremona e poi la Supercoppa (lo spareggio contro la squadra vincitrice della categoria amatori). L’ex viola ha festeggiato con la mano all’orecchio come dopo ogni suo gol ed è stato premiato dal suo ex ct Marcello Lippi. Successo per la prima edizione in cui sono stati raccolti anche 5mila euro a favore dell’associazione Insuperabili Onlus. Organizzazione, presso il Marco Polo Sport Center, della Reset Marketing di Carlo Diana e Davide Lippi. Ecco le immagini della premiazione realizzate da Firenzeviola.it: