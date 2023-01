PIERGUIDI A FV, Nico resti. Ci vorrebbe un Torreira

Presente con quattro calcianti a Pitti in svolgimento a Firenze, il presidente del Calcio Storico e Presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi ha parlato così a Firenzeviola: "Un successo il connubio Pitti-Calcio Storico, siamo contenti. L'offerta per Nico Gonzalez? Non so cosa farà la società ma spero sempre di poter tenere i giocatori forti: spero che rimanga ma anzi, che ne vengano altri di giocatori forti. Cosa manca dal mercato? Non sono così esperto da dare consigli tecnici, ma un bel centrocampista alla Torreira o meglio, manca alla Fiorentina".

E di Castrovilli cosa pensa?

"Lui e Gonzalez sono giocatori molto forti, sono due mancanze importanti che abbiamo avuto. Non so se Castrovilli potrà fare il regista ma se Italiano lo propone sicuramente ci ha visto qualcosa".

Il ritorno di Commisso?

"Ha fatto tanto e sta facendo tanto, spero che continui a metterci la stessa passione e voglia che ha messo in questi anni".