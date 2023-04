PANICO, Con il Viola Park cresce il calcio femminile

Fonte: dall'inviata L. Magistrato

Patrizia Panico, allenatrice della Fiorentina femminile, ha parlato dalla presentazione del libro a firma Michele Uva e Maria Luisa Colledani "Idee vs soldi": "Il Viola Park non è un'opportunità solo per i giovani e per la prima squadra maschile, ma anche per il calcio femminile: ha strutture importanti e si può creare finalmente un modo per rigenerare le vecchie giocatrice in una società. Questo apre nuove prospettive. Coltivando idee importanti il calcio femminile può andare avanti da solo così come ci sono donne in ruoli in cui prima erano in netta minoranza".