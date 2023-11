MARANI A FV, Squadre B? Ecco le regole. Sui giovani...

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Tra i protagonisti questa mattina a Coverciano in occasione della presentazione del libro "Calcio invenzione infinita" di Sandro Picchi e Marco Viani, il presidente della Lega Pro Matteo Marani ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito delle seconde squadre, progetto sul quale da tempo sta lavorando anche la Fiorentina: "Faccio mie altre riflessioni fatte da colleghi che sostengono che la Primavera non potrà mai essere un campionato formativo come quello di Serie C: in Lega Pro c'è un portato di esperienza diverso. I criteri per fare le squadre B sono fissati e in caso di ripescaggio di altre società sono le seconde squadre a subentrare. Vogliamo andare avanti con questo processo senza forzature, con delle regole eque e uguali per tutti. Abbiamo accolto l'Atalanta-B con grande piacere".

Che prospettive ci sono nella riforma sui giovani?

"Non anticipo nulla ma ci stiamo lavorando. Già lo scorso anno abbiamo inserito il cavillo legato al minutaggio e vedo che tanti club di blasone si stanno adeguando nell'utilizzare i giovani. E' un segnale importante. Gianfranco Zola sta lavorando molto bene su questo fronte ma i club devono essere aiutati".