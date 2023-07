LOTTI, Franchi? Amareggiante. E il ritiro estivo al V. Park...

Fonte: dall'inviata Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

L'ex Ministro dello Sport e consigliere dell'Empoli Luca Lotti ha parlato ai media presenti tra cui Firenzeviola.it: "I fondi dall'Arabia? La questione è importante ma il campionato italiano produce ancora grandi calciatori e questo è un vanto. L'Arabia squilibra un po' i valori ma il campionato italiano offrirà ancora grandi partite. Magari ci fossero più soldi potremmo tenere più facilmente i nostri campioni, anche se non è che mancano i giovani. Forse manca un po' il coraggio di farli giocare. Il tifoso del Milan non c'è più (ride, ndr). Sono una grande società e hanno fatto delle scelte ma io penso all'Empoli e le cose stanno andando bene. Stiamo costruendo il nostro piccolo scudetto e sono contento solo di incontrare due volte l'anno il Milan".

Il calcio spezzatino?

"Diatribe difficile da sciogliere perché in Premier è così e i valori sono alti. In Italia c'è un altro tipo di cultura, il mondo però cambia e si evolve, così il calcio che ha bisogno di questi supporti per andare avanti".

L'Assemblea di Lega?

"Ha giustamente preso tempo perché le offerte sono sul tavolo e c'è bisogno di trattare. Ho visto un po' di preoccupazione ma era lo stesso tre anni fa. Bisogna aspettare gli incontri privati. Sulla Coppa Italia non si è discusso e rimarrà lo stesso format. Nel bando per i diritti tv è previsto anche il canale della Serie A ma bisogna aspettare per capire".

E la questione Franchi?

"Amareggiante leggere decisioni come quella del Bosco dello Sport perché alcune città vengono trattate in un modo e altre messe in disparte magari perché non troppo simpatiche al Governo. Sul Franchi il commento è importante perché l'infrastruttura è fondamentale per la città e mi auguro che si arrivi ad una soluzione: spero che l'amministrazione trovi una via d'uscita".

Il ritiro al Viola Park d'estate?

"Non posso commentare la Fiorentina che fa le sue scelte, ma l'Empoli fa il suo ritiro a Monteboro: oggi la metodologia è cambiata e decide come si dorme la notte. Il centro sportivo oggi è un luogo in cui la squadra si forma e poi lo si vede in campo".