ITALIANO (S. STAMPA), Anche Nico e Ikoné erano out

Fonte: Dalla sala stampa dell'U-Power Stadium - Giacomo A. Galassi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Dopo la sconfitta contro il Monza, il tecnico Vincenzo Italiano ha parlato così in conferenza stampa: "Quello che mi spiace più di tutto è che non abbiamo approfittato di un Monza che aveva approcciato male. In qualsiasi altro momento l'avremmo portata a casa con altro risultato. Non possiamo abbassare la concentrazione sennò diventiamo una squadra che può perdere la partita. Però abbiamo troppi impegni ravvicinati che possono fare la nostra storia. Ho parlato con i ragazzi e gli ho detto che dispiace non aver portato a casa punti oggi ma giovedì sarà importantissimo. Oggi volevamo vincere ma i cali di concentrazione ti fanno perdere le partite".

Problema mentale o fisico?

"Stiamo subendo questo tipo di gol su cui avevamo lavorato, nelle ultime partite l'abbiamo subito. Entrambi i primi gol sono stati di disattenzione perché eravamo sul nostro riferimento. Sono episodi di cattiva comunicazione ma non credo possa essere un problema fisico perché chi è sceso in campo oggi non aveva tanti minuti nelle gambe. Noi non possiamo staccare la testa dalle partite: archiviamo la partita di oggi senza giocatori che nell'ultimo periodo di sofferenza. Poi giovedì speriamo di recuperarli e fare una grande partita".

Lo spogliatoio ha sofferto la sconfitta?

"Non perdevamo da 8 partite in campionato, lo facciamo contro il Monza che è una squadra forte. Noi gli abbiamo riconsegnato una partita che loro ci avevano dato la possibilità di portare a casa. I ragazzi pensano che si possa ottenere risultato senza andare al massimo ma questo la Fiorentina non lo può fare".

Tornano a galla i difetti in difesa?

"Veniamo da un periodo in cui abbiamo fatto prestazioni di alto livello. Appena abbassi la guardia prendi gol ma non credo sia dovuto a nulla: i ragazzi sono seri e vogliono vincere tutte le partite ma il motore deve restare a mille. Qui non c'è Messi né Ronaldo, è il collettivo che ha fatto la differenza e se perdiamo questo non va bene. Tutti sanno che qualcuno poteva ragionare in maniera diversa, giovedì dobbiamo tornare quelli visti anche solo con l'Atalanta. Quella è la squadra che voglio vedere giovedì".

Come sta Bonaventura?

"Anche Gonzalez e Ikoné, non siamo riusciti a recuperarli. Ogni settima c'è da affrontare questi problemi e per questo dobbiamo ruotare qualcosa".

I 15 punti alla Juve?

"Non ci interessa. Il nostro obiettivo è sempre recuperare punti e posizioni, ci dispiace non averlo fatto. Ma appena montiamo sul pullman penseremo alla Cremonese".