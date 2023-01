ITALIANO (S. ST.), Barak è mezzala. 4-3-3? Vi spiego

Dopo il match tra Lazio e Fiorentina, ha parlato in sala stampa il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano.

Squadra di personalità all’Olimpico. Come si fa a mandare via l’amarezza per l’occasione finale?

“C’è molto rammarico per l’occasione di Milenkovic, ma siamo riusciti a ritrovare una prestazione di qualità. Finalmente siamo tornati quelli che, con personalità, cercano di proporre e cercare il gol. Abbiamo rialzato il livello di prestazione, adesso speriamo in un po’ di continuità”.

Cosa vi dà questa partita per le prossime?

“Recuperiamo un po’ di giocatori che ci permettono più rotazioni avanti. Avere Ikoné in panchina può essere importante da mettere con le difese stanche per esempio. Mercoledì cercheremo di prenderci la rivincita con il Torino. Ci teniamo alla Coppa Italia, da domani si prepara questa sfida importante”.

Il ritorno al 4-3-3?

“Abbiamo preparato la partita in questo modo, per togliere palleggio a una Lazio in fiducia, reduce da un 4-0. Volevamo togliere questa fiducia, uomo su uomo, e ha pagato. Anche inserendo le qualità in zona gol di Barak e Bonaventura. Ho preferito forzare e rischiare, ma siamo stati ripagati”.

L’episodio della simulazione di Saponara?

“Dice di essere stato toccato. Non è un ragazzo che va giù. Penso che dica la verità, dispiace”.

Barak?

“Dobbiamo alzare anche il livello di prestazioni individuale. È una mezzala, ha sempre fatto quello anche se si è adattato in altri lui. A Milano sulla trequarti aveva fatto bene. I giocatori di qualità sono questi. Sono loro che accendono l’interruttore e che fanno la differenza. Quando scendono in campo in questo modo è un piacere”.

L’abbiamo vista parlare con Cataldi in modo concitato a fine partita. Cosa è successo?

“Che ogni tanto si può evitare di polemizzare su ogni episodio. Ero io concitato, ma non c’è stato problema. Anzi, ho fatto anche i complimenti a Cataldi per la sua crescita”.

A livello di rosa, c’è così tanto distacco con la Lazio?

“L’anno scorso abbiamo dimostrato di poter stare al loro passo. Quest’anno forse siamo stati quelli che hanno pagato di più la competizione europea. In questo momento il divario è molto ampio, contro di loro abbiamo ben figurato sempre. Nel girone di ritorno proveremo ad accorciare i punti”.