GALLOPPA, Dispiaciuto: volevamo vincere. Amatucci...

Fonte: dai nostri inviati Andrea Giannattasio e Ludovico Mauro

L'allenatore della Primavera Daniele Galloppa ha parlato così in zona mista ai media presenti, tra cui FirenzeViola.it, nel post partita di Fiorentina-Verona 2-2. Queste le sue parole: "Volevamo vincere perché era importante fare risultato. Per come si era messa, alla fine ci portiamo a casa questo punto. Ci dispiace perché secondo me anche oggi la prestazione è stata ottima. Peccato aver preso il 2-1 nel miglior momento nostro, mentre l'1-1 l'abbiamo subito su errore che potevamo evitare".

Il rigore trasformato da Sene gli permetterà di sbloccarsi? "Lo spero, aveva bisogno di questo gol. Mi dispiace per Biraschi che ha preso palo. Noi abbiamo bisogno di gol e quindi mi auguro che Sene possa continuare così".

Un punto importante per la classifica: "I risultati contano, ma io devo guardare quello che propongono i ragazzi. Io voglio vedere una squadra che prova e che rischia, anche se viene da delle sconfitte. La mia squadra deve essere questo, anche se stiamo raccogliendo meno rispetto alle prestazioni".

Su Amatucci: "Lorenzo è arrivato oggi per giocare, non è facile quando prepari una settimana e poi lui non c'è mai. Gli ho parlato prima della partita, ma lui è un ragazzo ormai mentalizzato e intelligente. Onestamente poi in campo faceva come gli pare, però i giocatori di qualità vanno lasciati liberi, facevo finta di non vedere (ride, ndr). Sono convinto che ci potrà dare grossa mano".

Oggi i difensori dovevano marcare Henry che è un attaccante di Serie A: "Qualche volta li ho visti in difficoltà. Però se vogliamo essere aggressivi vogliamo lasciare anche qualche duello. Sono contento perché un ragazzo come Kouadio, all'esordio, ha fatto una signora partita. E' migliorato tantissimo".