FIO-PARMA, Formazioni ufficiali delle squadre Under16

Fonte: dal nostro inviato Ludovico Mauro

Alle ore 15, oltre la Nazionale, scenderà in campo anche la Fiorentina Under16 che affronterà, al Bartolozzi di Scandicci, il Parma, per la semifinale di ritorno. L'andata si è conclusa 0-0, quindi entrambe le squadre si giocheranno il passaggio del turno in un'unica partita. In caso di parità ci saranno i supplementari e se anche dopo quest'ultimi il risultato sarà ancora pari, passa la Fiorentina dato che ha fatto più punti nel proprio girone (49) rispetto al Parma (38). Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre:

FIORENTINA: Dolfi; Sturli; Masoni; Batignani; Bagioni; Turnone; Ciacci; Pisani; Maiorana; Bonanno; Atzeni

PARMA: Casentini; De Simone; Montenet; Qzzano; Trabucchi; Baciocchi; Alinovi; Acampora; Ferrari; De Oliveira; Iuliani