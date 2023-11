NOTIZIE DI FV FIO-JUV 0-1, E' IL MOMENTO DI MINA: DEBUTTO VIOLA Al 43' Vi, al centro della difesa viola.cenzo Italiano richiama un nervoso Ranieri per inserire Mina. Per il colombiano è il debutto stagionale. In campo va a posizionarsi in realtà davanti. Al 43' Vi, al centro della difesa viola.cenzo Italiano richiama un nervoso Ranieri per inserire Mina. Per il colombiano è il debutto stagionale. In campo va a posizionarsi in realtà davanti. RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 06 novembre 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi