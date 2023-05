EX PREP. CREMONESE, Spero che Terracciano resti

Fonte: dall'inviata Luciana Magistrato

Massimo Gazzoli, preparatore dei portieri con Massimiliano Alvini, da Viareggio ha parlato ai media presenti tra cui Firenzeviola.it: "Sono molto contento per il Genoa e per Gilardino che si è guadagnato la riconferma anche in Serie A. Quest'anno mi ha colpito la Lazio, anche se a Napoli Meret ha fatto bene. Sono contento per tutti i portieri italiani che stanno facendo bene, soprattutto per Carnesecchi che dopo un anno in A è pronto per una stazione intermedia, non ancora per una squadra top. Ma ci arriverà. Il migliore in Italia? Io dico Provedel".

Cosa pensa di Terracciano?

"Un portiere sottovalutato. Ha avuto la sua consacrazione forse in ritardo ma a me piace tantissimo. Non si vede tanto ma fa sempre la sua prestazione".

Cerofolini?

"Sono contento per lui, lo avevamo anche trattato quando eravamo in club di Serie B. Ma credo che la Fiorentina abbia giovani portieri interessanti, anche Martinelli e Vannucchi che dovranno scegliere bene per la loro carriera".

La Fiorentina dovrà puntare su altro rispetto a Terracciano?

"Io spero che lui rimanga, ma per la Fiorentina non ci vuole un portiere esperto. I giovani hanno ancora un paio d'anni per far vedere il loro valore. La società comunque saprà prendere la scelta giusta".