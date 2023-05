ASS. DA13, Primo convegno il 31/5: sarà a Coverciano

Fonte: da Palazzo Vecchio

Non si ferma l’attività della neonata Associazione Davide Astori. Oggi, presso la sala Macconi di Palazzo Vecchio a Firenze, è stato presentato il primo convegno che vedrà coinvolta l’associazione con una raccolta fondi che finanzierà una serie di iniziative in memoria dell’eterno capitano della Fiorentina che serviranno a sensibilizzare una serie di tematiche, tra cui le malattie cardiache. Alla presenza dei fratelli di Davide, Bruno e Marco, e degli assessori Funaro, Del Re e Guccione (oltre che dei vertici dell’associazione, il presidente Miranda e il consigliere Marco Bucciantini), si è tenuta la conferenza stampa di apertura dei lavori, con il primo evento previsto per il 31 maggio presso il Centro tecnico federale di Coverciano con una lezione dal tema "La cardiomiopatia aritmogena", alla quale farà seguito una cena di gala presso il refettorio di Santa Maria Novella. Ecco le parole dei protagonisti:

Cosimo Guccione (ass. sport): “Come ogni 13’ allo stadio scatta l’applauso per Astori, anche in questa circostanza il Comune vuole essere vicina alla memoria del capitano. Le varie attività che verranno promosse coinvolgeranno tutti luoghi di proprietà del Comune. Adesso continuiamo fianco a fianco nel lavoro di ricerca e di raccolta fondi”.

Sara Funaro (vicesindaco): "Ci tengo a ringraziare la famiglia Astori. Il valore aggiunto fondamentale di questa associazione è valorizzare l'operato della medicina, con convegni tecnico-scientifici. Questi di solito vengono tenuti in luoghi di settore mentre stavolta il primo convegno verrà tenuto presso il CTF di Coverciano, a conferma del fatto che certe patologie - com'è stato per Astori - possono coinvolgere atleti professionisti".

Luigi Maria Miranda (pres. Ass. Davide Astori): "Abbiamo già raccolto una serie di fondi da destinare a scopi benefici e il primo evento che faremo sarà il 31 maggio a Coverciano, con una serie di docenti illustri, tra cui la specialista Elena Sommariva e il ministro dello Sport Andrea Abodi".

Bruno Astori (vicepresidente Associazione e fratello di Davide): "Abbiamo deciso di dedicare questo evento alla malattia che da cinque anni a questa parte ha segnato per sempre la nostra vita. Abbiamo conosciuto la professoressa Sommariva e abbiamo capito che era una figura in linea con i nostri valori. Ci piace vedere questa occasione come un'occasione per incontrare chi crede nel nostro progetto e per passare del tempo con gli amici. Firenze è una città che ci ha sempre accolto alla grande e ci è parso naturale sceglierla come punto di partenza: utilizzeremo Firenze come trampolino per lanciare il nostro messaggio".