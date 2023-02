ALLEGRI (S.STAMPA), Viola propone e pressa, è noiosa

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato così dalla sala stampa dell'Allianz Stadium, nel post gara: “È stata una partita molto delicata, giocare con la Fiorentina è sempre noioso perché propone e pressa. Non abbiamo concretizzato le occasioni, alla fine abbiamo difeso in modo ordinato. Buono spirito di squadra, si voleva la vittoria. Abbiamo fatto un altro passettino in avanti in classifica. Momentaneamente la Juventus ha fatto 44 punti, altrimenti si guarda la classifica e dice stagione fallimentare. Qualcuno lo dice e se lo dice ha la memory card piena, si va a sminuire il lavoro dei ragazzi".

Come sta Vlahovic e un commento sulla partita?

"Non è uscito zoppicante, ha fatto una buona prova. È stata una partita maschia, bella”.

Qual è l'obiettivo principale?

"Facciamo un passo alla volta, guardiamo ora l'obiettivo principale che è giovedì col Nantes, squadra fisica e non è semplice. Ci arriviamo dopo una bella vittoria, delicata, poi a La Spezia non sarà facile, dobbiamo mettere nuovo fieno in cascina"

Col gruppo ragiona sui 44 punti?

“C’è stato un momento di adattamento dopo la sentenza, in quel momento non sapevamo se fossimo quelli dei 38 o dei 23 punti. E l’abbiamo pagato col Monza. I 44 punti servono per essere consci del lavoro fatto, poi ci sono gli obiettivi che ci portano dovere guardare gara dopo gara. Mi spiace, stasera mi sono anche arrabbiato. Chiunque scende in campo deve essere supportato, ci sono molti tifosi che suporotano poi alcuni che invece partono da casa e decidono che Kean va fischiato, che De Sciglio va fischiato e Paredes uguale. Non mi piace, poi se si perde è giusto che ci fischino”.

Perché ha scelto il tridente oggi?

“Sensazione che potesse essere la partita giusta, si sono messi a disposizione hanno difeso in modo ordinato”.

Un commento su Rabiot?

"Meno male che ha iniziato a fare dei gol, dovrebbe essere arrabbiato perché ne ha fatti pochi finora”.

Perché oggi si è arrabbiato con i tifosi?

“Non so chi siano, ho sentito dietro che continuavano contro Kean. Credo non sia il modo giusto, l’aiuto del pubblico in quel momento ci vuole. Nei momenti di difficoltà lo stadio deve diventare incandescente. Bisogna tornare a quella situazione lì”.