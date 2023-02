SIVASSPOR, Vittoria in amichevole per 3-0. In campionato...

Quest'oggi il Sivasspor, prossimo avversario in Conference League della Fiorentina, è sceso in campo in amichevole contro Sivas Belediyespor. Grazie alle reti di Hakan Arslan, Aaron Appindangoye e Jordy Caicedo la squadra allenata da Calimbay ha vinto per 3-0 e si è così caricata al meglio in vista della ripresa del campionato fissata in data 4 marzo. Quel giorno il Sivasspor affronterà il Karagumruk di Viviano e Pirlo.