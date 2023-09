SABELLI, Da Viola a Torino: ottenuto quanto meritato

FirenzeViola.it

Stefano Sabelli, terzino del Genoa, ha parlato a Tuttomercatoweb.com e si è soffermato sulle avversarie incontrate in queste prime tre giornate, tra cui anche la Fiorentina.

Tre punti in tre partite: c'è più rammarico forse per qualche occasione persa o più soddisfazione per aver vinto in contro una squadra come la Lazio?

"Io non firmo per nessun risultato prima di giocare. Abbiamo incontrato la Fiorentina che l'anno scorso ha giocato le finali di Coppa Italia e Conference League, la Lazio che è arrivata seconda in campionato con la miglior difesa e il Torino che ha fatto anche quest'anno un mercato importante ed è una bella realtà. Abbiamo ottenuto quello che meritavamo".