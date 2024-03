QUI ROMA, Paredes in forse. Bove può sostituirlo

FirenzeViola.it

Secondo quanto riportato da SkySport, il centrocampista della Roma Leandro Paredes non è al meglio e rischia di saltare la sfida di domani sera contro la Fiorentina. L'argentino effettuerà oggi pomeriggio un provino sul campo per testare le sue condizioni. In caso di esito positivo sarà lui a guidare la mediana giallorossa al Franchi, mentre se non ce la dovesse fare dovrebbe giocare Edoardo Bove come mezzala destra, con Bryan Cristante centrocampista centrale.