CONVOCATI, La lista per il Sassuolo: out Mandragora

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina ha diramato la lista dei 25 giocatori convocati per la partita di domani contro il Sassuolo, calcio d'inizio alle ore 20.45 al Franchi. Tutti presenti nonostante le fatiche di Coppa, a parte Nzola che resta fuori dalla lista per l'ennesima volta, e Mandragora per una botta subita nella partita contro l'Atalanta. Questo l'elenco completo delle scelte di Italiano:

Portieri: Terracciano, Christensen, Martinelli.

Difensori: Biraghi, Comuzzo, Dodo, Faraoni, Kayode, M. Quarta, Milenkovic, Parisi, Ranieri.

Centrocampisti: Barak, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Infantino, Lopez, Arthur.

Attaccanti: Belotti, Beltran, Gonzalez, Ikoné, Kouame, Sottil