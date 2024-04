SASSUOLO, Squadra in ritiro a Firenze da domani

FirenzeViola.it

Il Sassuolo, in piena lotta retrocessione e di scena a Firenze domenica prossima, ha scelto la via del ritiro. La squadra sarà a Firenze infatti già domani, con quattro giorni di anticipo per ritrovare spirito di gruppo e concentrazione in vista del difficile match. Ecco il comunicato del club neroverde: "La società in accordo con lo staff tecnico ha deciso che da domani, e fino al match di domenica, la squadra andrà in ritiro a Firenze per preparare al meglio la gara contro la Fiorentina".