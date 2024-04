MANDRAGORA, Out per una lombalgia. Il punto su Nzola

Fonte: A. Giannattasio

Sono due gli assenti dalla lista dei convocati della Fiorentina per la partita contro il Sassuolo di domani. Il primo è M'Bala Nzola, ormai ai margini da settimane anche se potrebbe tornare a disposizione per la sfida contro il Club Brugge essendo tornato venerdì ad allenarsi con il resto dei compagni. L'altro assente è Rolando Mandragora a causa di una lombalgia post trauma occorso durante la partita contro l'Atalanta. Italiano dovrà fare dunque delle scelte a centrocampo senza contare sul mancino ex Torino.