SERIE A, Finale show in Salento: Lecce-Monza è 1-1

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Incredibile finale a Lecce, dove una partita intensa tra i padroni di casa e il Monza si accende dopo il 90'. Prima è Krstovic a far esplodere il Via del Mare con un bolide di destro dal limite dell'area al 92' per quello che sembra essere il gol decisivo della sfida. Sul rilancio successivo alla rimessa in gioco però, l'ex viola Venuti tocca il pallone con un braccio: calcio di rigore e rete di Pessina al 97' che consegna l'1-1 finale in Salento. Il Monza sale così a 44 punti, mentre il Lecce non può ancora festeggiare la matematica permanenza in Serie A andando comunque a 36 punti in classifica.