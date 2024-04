TOP FV, Quarta il più votato di Bergamo. 2° Comuzzo

FirenzeViola.it

È stato Lucas Martinez Quarta il migliore in campo della Fiorentina nella sconfitta contro l'Atalanta a Bergamo per la semifinale di Coppa Italia. Ampio margine sui compagni per l'argentino che è stato votato dal 56% dei votanti, staccando il giovane Comuzzo che si prende l'11% e si classifica al secondo posto. Sul terzo gradino del podio c'è Luca Ranieri nonostante i 4 gol presi dalla Fiorentina. Questi i voti nel dettaglio:

Terracciano 0,66 %

Dodo 0,66 %

Milenkovic 2,65 %

Ranieri 8,20 %

Biraghi 0,79 %

Mandragora 0,13 %

Bonaventura 6,22 %

Nico Gonzalez 0,79 %

Beltran 5,29 %

Kouame 3,44 %

Belotti 1,72 %

Martinez Quarta 56,08 %

Duncan 0,26 %

Kayode 0,79 %

Comuzzo 11,11 %

Ikone 1,19 %