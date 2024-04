FIORENTINA FEMM.-SASSUOLO, Al 45' avanti le viola 4-1

NOTIZIE DI FV LEGNI, FIORENTINA DA RECORD TRA PALI E TRAVERSE La Fiorentina ha ancora sei partite a disposizione per lasciare la vetta di una particolare classifica, quella dei legni colpiti in campionato, ben 18. Dietro ci sono Inter a 17 e Genoa a 16. Italiano in conferenza dopo Salerno ha parlato di non precisione al tiro (oltre che... La Fiorentina ha ancora sei partite a disposizione per lasciare la vetta di una particolare classifica, quella dei legni colpiti in campionato, ben 18. Dietro ci sono Inter a 17 e Genoa a 16. Italiano in conferenza dopo Salerno ha parlato di non precisione al tiro (oltre che... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 27 aprile 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi