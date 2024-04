DE SANTIS A RFV, Josè Lopez nel mirino della Fiorentina già ai tempi del Lanus: vi racconto il retroscena

FirenzeViola.it

Lorenzo De Santis, operatore di mercato esperto di calcio sudamericano, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Weekend" per parlare di José Lopez del Palmeiras, accostato alla Fiorentina in queste ore: "E' un giocatore interessante e non è la prima volta che la Fiorentina ci pensa perché già quando era al Lanus, aveva fatto molto bene ed era andato in doppia cifra ci aveva fatto un pensierino. Poi però i brasiliani che non hanno problemi di soldi lo hanno preso ad un prezzo vicino alla clausola per una cifra superiore ai 10 milioni di dollari. E' un attaccante forte, bravo di testa, fa salire la squadra, sa giocare spalle alla porta per imbeccare i compagni, con un buon sinistro e riesce a giocare sia con gli esterni che con un'altra punta accanto. Non vive per il gol ma è un profilo interessante che sa esaltare ad esempio gli esterni perché viene incontro e crea gli spazi. Ma i numeri gli danno ragione anche in questa stagione. E' un nome da tenere sott'occhio. Il costo? Non è facile saperlo perché se vai in Argentina dove c'è crisi con una offerta pronta e certa hai gioco facile, mentre in Brasile i campionati saranno ancora in corso quando c'è il nostro mercato e non so quanto il Palmeiras vorrà privarsi di un giocatore importante e a che prezzo visto che lo hanno pagato 10 milioni".

ASCOLTA L'INTERVISTA COMPLETA