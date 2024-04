NAPOLI, Tegola Zielinski: salta anche la Fiorentina?

FirenzeViola.it

Brutte notizie per Francesco Calzona alla vigilia del big match contro la Roma, in programma domani alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona. L'allenatore azzurro dovrà fare a meno di uno dei suoi titolarissimi: Piotr Zielinski.

Il centrocampista polacco, infatti, oggi non si è allenato. L'ex Empoli e Udinese, promesso sposo all'Inter, ha svolto solo terapie a causa di una lesione di basso grado al gastrocnemio mediale della gamba sinistra occorso nell'allenamento di ieri. Nei prossimi giorni saranno comunicati i tempi di recupero con il Napoli che è chiamato ad un finale di stagione per un posto in Europa che passerà anche da Firenze, il 19 maggio prossimo.