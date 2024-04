EURO-RIVALI, In Belgio il Brugge passeggia sul Genk

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

A sette giorni da Fiorentina-Club Brugge, un aggiornamento dal Belgio: nel delicato match andato in scena ieri i nerazzurri hanno schiantato il Genk (altro rivale europeo di stagione della Fiorentina, che ha incrociato i biancoblù belgi nel girone di Conference). 4-0 per la squadra allenata da Nicky Hayen: in vista della semifinale d'andata, in programma giovedì 2 maggio al Franchi, il Brugge serve un poker nella gara giocata al Jan Breydel Stadium.

A segno Jutgla, Skoras, Igor Thiago e De Cuyper per una vittoria fondamentale nella corsa al titolo: prima del viaggio in Italia i nerazzurri, impegnati nella poule scudetto e a -2 dall'Anderlecht, torneranno in campo domenica alle 13.30 sempre con lo stesso avversario, il Genk (stavolta fuori casa).