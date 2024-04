MAXIME E UN'ALTRA OCCASIONE PER CONVINCERE I VIOLA DI FRONTE ALLA SUA SQUADRA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Titolare come a Salerno (PER 70') o in panchina? Comunque decide Vincenzo Italiano, per Maxime Lopez quella di domani sicuramente non è una partita normale perché a giugno il francese - sorprese a parte - dovrebbe tornare proprio al Sassuolo, squadra dalla quale è in prestito alla Fiorentina, con diritto di riscatto. La cifra pattutita nel contratto tra i due club, che andrebbe ad aggiungersi al milione del prestito oneroso, è di 9 milioni e difficilmente la Fiorentina, vista la stagione deludente -pur in miglioramento- del francese, deciderà di pagarli.

Il giocatore ha infatti poche gare da titolare e tra tutte le competizioni ha giocato 1633 minuti in 29 gare in cui non sempre si è rivisto quello di Sassuolo, tanto da non essere la prima scelta di Italiano neanche ora che Arthur gioca poco. Con il Sassuolo Lopez ha un contratto fino al 2025 ma il suo futuro difficilmente sarà in neroverde anche se il tecnico Dionisi, che non gli ha mai risparmiato critiche, non c'è più. La definitiva spinta alla cessione arriverebbe dalla retrocessione, visto che il Sassuolo è a forte rischio, al penultimo posto in classifica.

Anche alla Fiorentina ci sarà un cambio tecnico e chissà che il nuovo allenatore, che già dovrà rinunciare a diversi centrocampisti in scadenza o in prestito, chieda di far rimanere Lopez, magari ridiscutendo l'acquisto ad una cifra inferiore. Proprio per questo il finale di stagione (6 partite di campionato e minimo due - si spera 3 - in Conference) deve essere sfruttato dal francese per convincere la Fiorentina ad acquistarlo o come vetrina per possibili altri acquirenti una volta tornato al Sassuolo.