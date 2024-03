MILAN, Arriverà a Firenze venerdì sera: ecco il motivo

Fonte: milannews.it

FirenzeViola.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan, prossimo avversario della Fiorentina in campionato, partirà alla volta della Toscana la sera prima della sfida, di venerdì. Questo per evitare problemi legati al traffico o al sovraffollamento dei trasporti, tipici di un weekend festivo come quello pasquale. Come sempre, alla vigilia della sfida, Stefano Pioli interverrà in conferenza stampa a Milanello: il tecnico rossonero risponderà alle domande dei giornalisti a partire dalle 10.30 nella sala conferenza del Centro sportivo di Carnago.