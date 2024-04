ATALANTA, I convocati di Gasperini: out Scalvini

FirenzeViola.it

A poco meno di otto ore dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia, arrivano i convocati dell'Atalanta: sono ventitré i convocati da Gian Piero Gasperini per il match in programma stasera contro la Fiorentina. Non recupera Giorgio Scalvini, fuori da tre settimane per una lesione di medio grado al bicipite femorale. Out anche Emil Holm e e Rafael Toloi, usciti malconci entrambi nell'ultima gara della Dea contro il Monza. Ecco la lista completa dei convocati: