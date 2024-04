SASSUOLO, Da valutare Pedersen e Obiang per i viola

FirenzeViola.it

Domenica alle 20:45 la Fiorentina affronterà al Franchi il Sassuolo nel match valido per la 34' giornata di Serie A. Neroverdi che, come riportato dal portale Sassuolonews.net, ieri hanno ripreso gli allenamenti al Mapei Football Center con una seduta di allenamento pomeridiano. Quest'oggi invece doppia seduta, sia mattina che pomeriggio, per gli uomini di Ballardini. Tra gli infortunati, da valutare in vista dei viola le condizioni di Pedro Obiang e Marcus Pedersen.