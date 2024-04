QUI ATALANTA, Gli esiti degli esami a Toloi e Holm

FirenzeViola.it

In vista di Atalanta-Fiorentina, sono tre gli assenti in casa Dea: si tratta di Emil Holm e e Rafael Toloi, rimasti acciaccati nell'ultima gara della Dea contro il Monza, oltre al lungo degente Giorgio Scalvini (qui la lista completa dei convocati di Gasperini). Sui primi due, in dubbio fino all'ultimo per stasera, l'Atalanta ha comunicato l'esito degli esami strumentali: " Lesione muscolare tra il primo grado e il secondo grado del soleo destro per lo svedese, lesione della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale destro per l'italo-brasiliano.

Ovviamente nessuno dei due fa parte del gruppo che sfiderà stasera la Fiorentina".