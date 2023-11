TUTTOSPORT, Il punto sugli infortunati della Juventus

FirenzeViola.it

Questa mattina il quotidiano Tuttosport fa il punto sulle condizioni di salute del capitano della Juventus Danilo, che in seguito all'infortunio subito in Nazionale salterà sicuramente la trasferta di domenica sera al Franchi contro la Fiorentina ed è in dubbio anche per la sfida contro il Cagliari. Danilo, che in un primo momento sembrava potesse recuperare, ha avvertito un fastidio alla coscia sinistra infortunata nel corso dell'allenamento di ieri. Saranno assenti anche Alex Sandro e Timothy Weah, oltre che De Sciglio - alle prese con un infortunio al crociato - Pogba e Fagioli.