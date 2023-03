GRADEL, Record negativo: espulso due volte in 4 giorni

Chissà cosa ha pensato Riza Calimbay, tecnico del Sivasspor, quando ha visto il secondo cartellino rosso sventolato in faccia a Max Gradel in pochi giorni. L'esterno offensivo ivoriano ha chiuso anzitempo anche la partita disputata lunedì contro l'Istanbulspor per una doppia ammonizione rimediata nel giro di pochi secondi. Tutto ciò appena quattro giorni dopo il rosso contro la Fiorentina: il giocatore salterà quindi sia il ritorno con la Viola che la prossima sfida di campionato, in programma domenica contro l'Ankaragucu.