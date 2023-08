GENOA, A secco di gol anche la squadra di Gilardino

FirenzeViola.it

Il 19 agosto il campionato della Fiorentina si aprirà a Genova contro i rossoblù dell'ex Gilardino. Rossoblù che oggi hanno disputato un'amichevole allo Zini contro la Cremonese. La partita è finita 0-0 e dunque neanche gli attaccanti del Gila , compreso Mateo Retegui che è partito titolare, si sono sbloccati. A tratti anzi ha giocato meglio la Cremonese di Ballardini. Grigiorossi e rossoblu nel prossimo weekend scenderanno in campo per giocarsi il passaggio del turno in Coppa Italia rispettivamente contro Crotone e Modena

Genoa (3-5-2): Martinez; Bani, Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Thorsby, Badelj, Strootman, Martin; Gudmundsson, Retegui.