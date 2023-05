CALAFIORI, Vogliamo la finale. Loro i più preparati

FirenzeViola.it

Il difensore del Basilea Riccardo Calafiori ha parlato al canale ufficiale del club. Queste le sue parole sulla gara di stasera: "Spesso quando ho tempo libero guardo la Serie A. Ho visto le ultime due partite della Fiorentina: il 6-0 con la Sampdoria e il 3-3 con la Salernitana. Stanno giocando molto bene in questo periodo, ma noi ce la metteremo tutta. In Conference League sulla carta sono la squadra più forte e più preparata. Ma arrivati fin qui il nostro obiettivo è quello di arrivare in finale, come tutti. Saranno sicuramente due partite difficilissime. Stasera l'atmosfera sarà molto calda, ci ho già giocato in passato, lo stadio sarà pieno e gli spettatori sono vicini. Non sarà facile giocare al Franchi".