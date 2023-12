VIOLA, Il 31 brindisi ai risultati invece che al bel gioco

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nel suo editoriale sulle colonne del Corriere Fiorentino Ernesto Poesio sottolinea come la Fiorentina a capodanno possa brindare con dell'ottimo champagne. Non per il gioco espresso, nelle ultime tre partite meno spumeggiate di altre volte, bensì per la terza vittoria consecutiva 1-0 e per il momentaneo terzo posto alla pari con il Milan. Contro il Torino ancora una volta decisivo un difensore, Ranieri, e la nuova solidità difensiva dei viola.

La Fiorentina ha iniziato a vincere di misura, ad essere cinica, a sfruttare quello che gli altri concedono. Insomma un'inversione di tendenza rispetto al passato. Per soganre davvero in grande adesso dal mercato ci sarebbe bisogno di qualche innesto di qualità per fare sì che anche gli insostituibili possano riposare.