VIOLA, Domani partenza per Belgrado: c'è la Stella Rossa

Non è tempo di riposo per la Fiorentina, che dopo l’amichevole di ieri contro il Catanzaro tornerà in campo anche oggi. Attesi al Viola Park, come noto, anche Nico Gonzalez e Sofyan Amrabat. A questo punto la squadra è al completo, al netto di notizie di mercato imminenti sul centrocampista marocchino che al momento non sembrano previste. Domani la comitiva gigliata si trasferirà a Belgrado per l’amichevole di lusso contro la Stella Rossa in programma mercoledì sera alle ore 20. Al momento non è prevista nessuna diretta televisiva, almeno in Italia (neanche sul sito ufficiale viola). Il ritorno a Firenze e poi la ripresa degli allenamenti in vista del test di Grosseto (1 agosto) e della doppia amichevole inglese contro Newcastle e Nizza per la ‘Sela Cup’. Per la prossima gara interna bisognerà aspettare l’11 e 12 agosto per la sfide con Sestri Levante ed Ofi Creta.

Poi sarà già l’ora del campionato, in attesa anche della sentenza Uefa. Questo quanto scrive La Nazione.