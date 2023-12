VIOLA, CL la squadra ci crede. Ora calendario favorevole

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato dall'edizione odierna di Repubblica, Vincenzo Italiano aveva sperato in un balzo in avanti della sua squadra contro la Roma. Un salto che avrebbe portato i viola da soli al quarto posto in classifica. Alla fine la vittoria non è arrivata e la Fiorentina non è in quarta posizione, ma la prestazione all'Olimpico c'è stata. Nonostante i tanti impegni settimanali e alcuni evidenti problemi la formazione allenata da Vincenzo Italiano sta tenendo il passo di squadre molto più attrezzate.

Il rammarico di non essere riusciti domenica sera a vincere contro i giallorossi è il segnale del cambio di atteggiamento e del salto di qualità che la squadra da quando è arrivato l'allenatore siciliano ha fatto a livello di mentalità. Italiano predica calma ma sa che la società sta programmando per alzare l'asticella e soprattutto sa che sia lui che tutta la squadra ci crede che nella possibilità di arrivare nell'Europa che conta. Adesso per i viola il calendario, da qui alla fine del girone d'andata, sarà favorevole rispetto a quello delle concorrenti. Poi a gennaio ci sarà da intervenire sul mercato con un difensore centrale mancino e un esterno offensivo che possa giocare a destra.