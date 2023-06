UEFA, Caso Juve: la decisione slitta ad agosto?

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nell'edizione odierna, la Gazzetta dello Sport si occupa della querelle Uefa-Juventus, tratteggiando orizzonti piuttosto foschi per i bianconeri ma non solo. Secondo la rosea, la decisione del massimo organo calcistico europeo sulla squalifica della Juve, attesa per questa settimana, potrebbe essere rimandata. La Uefa sembra indirizzata a punire il club degli Agnelli con uno stop di un anno dalle competizioni europee ed una multa, ma Nyon deciderà solamente a metà luglio.

-Lo scenario più probabile - scrive Gazzetta - è che il primo grado si concluda a Nyon entro metà luglio. Per ragioni d’urgenza, l’eventuale appello bianconero sarà rivolto direttamente al Tas, senza un secondo grado davanti ai giudici Uefa. L’obiettivo è avere una risposta entro fine luglio/primi di agosto, così da completare la lista delle squadre iscritte al sorteggio dei playoff di Conference (il 7 agosto)-.

Un problema non da poco per la Fiorentina che, in caso di squalifica della Juventus, sarebbe ripescata per giocare la Conference League. Con i playoff per accedere alla competizione fissati per fine agosto (andata il 24, ritorno il 31), se davvero la decisione slitterà a inizio agosto i viola avrebbero solo poche settimane per preparare la sfida, oltre a non sapere per un altro mese abbondante se la prossima stagione ci sarà una coppa europea, discriminante fondamentale anche per il mercato.