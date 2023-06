TUTTOSPORT, Juve pronta a rinunciare alla Conference?

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato da Tuttosport sul sito ufficiale del massimo organismo europeo del pallone si è consumato il giallo. Screen delle ore 20: nella schermata dedicata alle società qualificate per la prossima Conference League non trova posto la Juventus. Screen delle ore 22, dopo un fitto tam-tam sui social in seguito alla sorprendente scoperta: il logo della Juventus campeggia in bella mostra nella prima fila, quella riservata ai club con accesso diretto ai playoff di fine agosto. “Errore umano”, si affrettano a segnalare dalla Uefa. Coincidenza quantomeno curiosa che abbia riguardato, tra le 135 qualificate alla prossima edizione della competizione, proprio e soltanto la società bianconera. Quel che è certo, invece, è che il club bianconero da una parte e il presidente Ceferin dall’altra stanno trattando intorno a un tavolo. Una sorta di patteggiamento, sì. Una delegazione composta da legali e dirigenti, infatti, da Torino si è recata a Nyon per lavorare a un accordo che possa mandare in archivio una volta per tutte il fascicolo aperto dall’organismo europeo nello scorso dicembre per “potenziali violazioni delle norme sulle licenze per club e sul fair play finanziario”. Gli incartamenti che riguardano l’indagine sulla presunta infrazione del settlement agreement stipulato nel settembre del 2022, insomma. La strada è stata tracciata dal passo indietro dei bianconeri sul fronte Superlega, le discussioni sono in corso. Sul piatto, in cambio dello stralcio della posizione, proprio la rinuncia volontaria all’imminente Conference League, così da scontare una sorta di “ban” di un anno dalle competizioni Uefa.