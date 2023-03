TIFOSI, Più di 1.300 viola a Cremona. In Turchia solo 40

L'edizione odierna de La Nazione fa il punto della situazione per quanto riguarda il numero dei tifosi viola che seguiranno la Fiorentina sia domani in trasferta a Cremona che tra meno di una settimana a Sivas, in Turchia: al momento sono circa 1.300 i tifosi che hanno acquistato i biglietti per il settore ospiti dello ‘Zini’. Una trasferta che manca ai sostenitori viola dal febbraio '96. Ci sono ancora almeno un migliaio di biglietti disponibili. Per quanto riguarda invece la trasferta di Sivas di giovedì prossimo, è stato annullato il volo charter che era stato promosso ed organizzato dall’ATF. Chi vorrà seguire la squadra si organizzerà autonomamente per cui dovrebbero essere circa 40 i tifosi che seguiranno la squadra in Turchia.