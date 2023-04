TIFOSI LECH, Divieto di alcolici e massima attenzione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il risultato sfavorevole dell’andata non ha scoraggiato i tifosi del Lech Poznan che, come riportato dal Corriere Fiorentino, stasera saranno in duemila nel settore ospiti. Un numero alto di ultras polacchi che già da ieri sono arrivati in città e che da questa mattina saranno sotto osservazione. Nonostante l’assenza di segnali d’allarme sarà ingente il dispiegamento di forze dell’ordine, l’obiettivo è quello di scongiurare il rischio che si ripetano situazioni spiacevoli come a Roma o a Napoli, e anche per questo, prima della gara d’andata, il sindaco di Firenze Dario Nardella aveva espresso qualche preoccupazione. "Ho chiesto al questore di evitare aggregazioni di tifosi che possano entrare in centro, come successo a Napoli — ha spiegato il sindaco a Toscana Tv — diverso è se alcuni tifosi autonomamente passeggiano al centro della città". Tra le misure decise dalla Prefettura il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche, nonché di ogni altra bevanda in contenitori di vetro o lattine e il possesso di bombolette spray.