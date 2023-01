TERZIC, Offerta del Bologna, ma c'è anche il Lecce

Il Bologna prosegue la caccia ad un esterno sinistro. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i felsinei hanno formulato un’offerta alla Fiorentina per Aleksa Terzic, consci del fatto che il serbo va in scadenza nel 2024 e non dovrebbe rinnovare. I viola non sono convinti ancora della sua cessione, essendo l’unica alternativa a Biraghi e vedendo le sue recenti prestazioni convincenti. Sul giocatore poi, scrive il quotidiano, c’è anche il Lecce.