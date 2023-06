STRAMACCIONI, Viola, che sfortuna. Ko per un episodio

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lunga intervista concessa al Il Messaggero da parte di Andrea Stramaccioni, ex tecnico dell'Inter e oggi commentatore per DAZN, in cui ha parlato delle finali perse dalle italiane in Europa: "Da allenatore sono consapevole che nel calcio non si può parlare soltanto di sfortuna. Ma fatemi dire per una volta che ce n’è stata tanta in tutte le gare. Il gol preso dalla Fiorentina, subito in modo a dir poco episodico nei minuti finali. La Roma, oltre che per gli episodi arbitrali che hanno indirizzato il match, ha avuto sempre il pallino del gioco in mano, e nella ripresa ha avuto occasioni importanti per poi prendere il gol su autorete. È girato tutto storto".