SERIE A, Obiettivo cinque squadre alla prossima UCL

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ricorda quanto importanti siano le prestazioni delle formazioni italiane impegnate nelle competizioni europee vista la possibilità di ottenere cinque posti nella prossima edizione della Champions League. Nel nuovo formato della massima competizione continentale per club infatti ci saranno quattro formazioni in più rispetto a ad ora e due di queste verranno selezionate nelle due leghe nazionali con il maggior ranking UEFA. Ad oggi l'Italia può esultare, non solo perché è prima nel ranking, ma anche perché è il paese con più squadre in corsa nella fase ad eliminazione diretta tra tutte le competizioni.

Al secondo posto invece c'è la Germania.